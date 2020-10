Les cas positifs au Covid-19 se multiplient au niveau des clubs de la Ligue 1, malgré le fait que certains d'entre eux ne veulent pas les déclarer, en maquillant certaines vérités.

Le CRB et l'USMA, considérés pourtant comme les clubs les plus aisés financièrement, sont les plus touchés. Les responsables des deux sociétés qui les gèrent, respectivement Madar-Holding et Serport, mettent tous les moyens à la disposition de leurs équipes pour appliquer strictement le protocole sanitaire, mais au final, ils sont plus d'une dizaine d'éléments, au niveau des deux clubs, à avoir chopé le virus. Des moyens financiers colossaux qui n'ont, finalement, pas suffi pour atteindre les objectifs assignés. Que dirions-nous, alors, des autres clubs qui souffrent d'une crise financière aiguë?

Une crise qui ne permet, s'accorde-t-on à dire, pas l'application du protocole sanitaire mis en place par la tutelle pour la reprise. Tout le monde craint le pire avec une série de contaminations, qui n'est pas à écarter, et qui compromettrait sérieusement, le cas échéant, le début de la saison 2020-2021, dont le coup d'envoi sera donné le 21 novembre prochain avec la finale de la supercoupe d'Algérie entre... le CRB et l'USMA.

Que va-t-on faire au niveau des instances concernées? Question sans réponse, jusqu'à l'heure, d'autant plus que personne ne sait sur quel pied danser...