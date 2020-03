La date du 5 avril, fixée comme date butoir de suspension des activités sportives en Algérie n'est pas définitive. Au train où vont les choses et vu la vitesse de propagation du coronavirus, il est fort probable que ce délai soit prolongé. Dans le cas où la situation ne s'améliore pas, l'annulation définitive de ces compétitions reste envisageable. En football, le président de la LFP, Abdelkrim Medouar, n'a pas écarté cela, indiquant toutefois que la décision dans ce sens reste du ressort des autorités algériennes. Ainsi, un arrêt du championnat après la 22e journée, jouée partiellement samedi et dimanche derniers est un scénario qui n'est pas à écarter. Comment sera établi le classement de la saison, le cas échéant? Selon ce qui se trame au niveau de l'instance fédérale, c'est le classement de la phase-aller qui sera pris en compte. Ainsi, et selon le classement de la 15e et dernière journée de la première phase de la saison, c'est le CR Belouizdad, champion d'hiver, qui s'adjugera le titre suprême, et le podium sera complété par le MC Alger et la JS Kabylie. En bas du tableau, en Ligue 1, ce sont le NA Hussein Dey et l'US Biskra qui rétrograderont en Ligue 2. Dans cette dernière, les quatre équipes qui accèderont au palier supérieur seront l'O Médéa, le WA Tlemcen, le RC Relizane et le RC Arba. Pour l'heure, l'on n'en est pas encore pas là, puisque l'Algérie est au «coronavirus stade 1», avec, jusqu'à hier, 60 cas confirmés. Entre-temps, la direction technique nationale (DTN) a exhorté les clubs, tous paliers confondus, à tracer un programme d'entraînement individuel, en cette période où même les entraînements collectifs sont suspendus jusqu'au 5 avril prochain. Dans un communiqué publié sur le site de la Fédération algérienne de football, il est indiqué que «suite à la décision du MJS de reporter toutes les manifestations sportives, compétitions, entraînements, qui sont entrés en vigueur le lundi 16 mars 2020, la FAF, et en concertation avec la direction technique nationale (DTN), exhorte les staffs techniques des clubs de tous les paliers, à tracer un programme d'entraînement individuel aux joueurs». «Cela leur permettra d'entretenir leur forme physique et d'être compétitifs dès la reprise des compétitions», poursuit le communiqué. Et de conclure: «La cellule de suivi de la FAF exhorte toute la famille du football à respecter scrupuleusement les décisions prises par les autorités publiques et sanitaires du pays, et veiller à l'application des mesures préventives édictées par les institutions spécialisées compétentes.»