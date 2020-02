Les différends opposant une partie des supporters du NA Hussein-Dey et l'actuelle direction du club devient de plus en plus inquiétante, voire «dangereuse» dans la mesure où certains supporters se sont donné à coeur joie, avant-hier, en agressant des membres du staff technique et des joueurs tout en saccageant du matériel de l'équipière en pleine séance d'entraînement! Des actes de violence aussi condamnables que très dangereux qui doivent inciter les responsables, quel que soit leur niveau, à réagir au plus vite afin d'éviter le pire. Et c'est vers des proportions alarmantes que se dirige le bras de fer, qui oppose la direction de l'équipe sous la présidence des frères Ould Zemirli, Mahfoud et Bachir, à qui des fans de l'équipe leur demandent de se retirer de la gestion du club, car jugeant qu'ils sont responsables de la situation du club.

Ce bras de fer, faut-il le rappeler, remonte à un bon moment déjà avant de connaître son pic lors des départs des coachs Arezki Remane et Lakhdar Adjali. Ainsi, le coach Aït Djoudi est alors nommé le 16 janvier dernier, soit juste après que l'enfant du club et l'ex-international, Chaâbane Merzekane, ait été nommé nouveau directeur sportif. Le coach est aidé dans sa tâche par Samir Alliche et Nacer Zekri. Pour son premier match à la barre technique des Sang et Or, Azzedine Aït Djoudi a enregistré une défaite face à l'ASO Chlef (0-3). Ce qui fait que depuis e début de la phase-retour décisive, le NA Hussein-Dey reste sur deux défaites: la première face à la JSK (1-0) et la seconde face à l'ASO. Au classement général de la Ligue 1, les Sang et Or partagent la dernière place avec l'US Biskra avec un total de 15 points seulement. Il est vrai que cette situation n'est pas à la mesure de l'effectif qui compose l'équipe, mais force est de reconnaître que les joueurs disputent chaque match comme un match de coupe et surtout avec la peur au ventre, suite à la forte pression qu'exercent les fans de l'équipe sur eux. Or, il se trouve que le prochain match des Sang et Or est un derby qui opposera le groupe d'Ait Djoudi à ceux de Dumas, coach du leader du cham-pionnat, le CR Bélouizdad, dont 18 points les séparent. D'autre part, il reste encore, pas moins de 13 matchs à jouer et donc 39 points en jeu. De plus, six points seulement séparent le NAHD des deux premiers non-relégables, à savoir l'ASO Chlef et le Paradou AC. Ce qui fait que mathématiquement, le NAHD pourrait largement s'extirper de la dernière place au classement qu'il partage avec l'US Biskra. Les derniers actes des pseudo-supporters qui ont agressé verbalement et physiquement des membres du staff et des joueurs tout en saccageant le matériel de l'équipe et en volant des téléphones portables ne sont vraiment pas pour aider son équipe lorsqu'on est un véritable supporter. Le coach Ait Djoudi a été contraint d'annuler cette séance d'entraînement censée lui permettre d'apporter les dernières retouches sur son groupe à la veille d'un grand derby contre le CRB. «Ce qui s'est passé est très grave», a déclaré Ait Djoudi, dépité. Et d'ajouter: «Personne ne s'attendait à une telle réaction de la part des supporters. Les choses sont allées très loin et j'ai prévu une réunion avec les responsables pour mettre les points sur les «i», car on ne peut travailler dans de telles conditions». Ces actes sont bien condamnables et les responsables du club se doivent de prendre toutes les dispositions pour régler définitivement leur différend avec les supporters, en pensant d'abord et avant tout à sécuriser joueurs et staffs avant qu'il ne soit trop tard. Il est vrai qu'une plainte a été déposée, mais la situation est très grave et surtout «exceptionnelle». Il faudrait donc, des mesures tout autant exceptionnelles pour mettre fin à ces actes de violence et agissements bien nuisibles à l'équipe.