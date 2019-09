La fin d’une légende. Libre depuis la fin de son contrat avec le Qatar SC en juillet dernier, Samuel Eto’o (38 ans) a annoncé sa retraite ce vendredi soir. «The End. Vers un nouveau défi. Merci à vous tous, big love, adrénaline», a écrit l’attaquant camerounais sur son compte Instagram. Au cours d’une carrière à succès qui l’a notamment mené au FC Barcelone, à l’Inter Milan puis à Chelsea après une pige lucrative à l’Anji Makhatchkala, le natif de Douala s’est forgé un palmarès de choix. On retiendra notamment ses trois sacres en Ligue des Champions : avec le Barça en 2006 et 2009 puis avec l’Inter en 2010. En sélection aussi, le quadruple joueur africain de l’année a brillé avec deux sacres à la CAN (2000, 2002) et une médaille d’or aux JO-2000. Si l’on s’en tient à ses récents propos, le Lion se dirige désormais vers une carrière d’entraîneur.