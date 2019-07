Les deux anciennes gloires du football africain, le Camerounais Samuel Eto’o et le Sénégalais El-Hadji Diouf, n’ont pas tari d’éloges, hier, sur l’attaquant algérien Baghdad Bounedjah, l’un des joueurs les plus suivis à la coupe d’Afrique des nations CAN-2019 en Egypte. « Pour moi, Baghdad est l’un des meilleurs attaquants africains. Vous ne le savez peut-être pas, mais je vis à Doha avec Djamel Belmadi (le sélectionneur national, NDLR) et Baghdad », a affirmé Eto’o en conférence de presse tenue au stade international du Caire. L’ancien joueur du FC Barcelone (2004-2009) était accompagné d’El-Hadji Diouf, mais également de l’ancien capitaine de la sélection égyptienne Ahmed Hassan, vainqueur de la CAN à quatre reprises avec les Pharaons (1998, 2006, 2008 et 2010). Diouf, qui a fait l’essentiel de sa carrière en Angleterre où il a porté notamment les couleurs des Reds de Liverpool (2002-2005), a abondé dans le même sens : « Si j’étais défenseur, je ne voudrais pas jouer contre Bounedjah. Il se déplace tout le temps, il joue formidablement avec son corps. Il joue à la fois à l’ancienne et de façon moderne. » Considéré comme une véritable machine à marquer des buts, Bounedjah (27 ans) a réussi à percer en Equipe nationale depuis notamment l’arrivée de Djamel Belmadi à la barre technique en août 2018, secouant les filets 7 fois sur l’ensemble de ses 12 réalisations en sélection. A la CAN-2019, le natif d’Oran compte un but inscrit lors du premier match face au Kenya (2-0) sur penalty.