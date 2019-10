Le retour de Patrice Evra à Manchester United, un club dont il a porté les couleurs entre 2006 et 2014, pourrait bien devenir réalité. Dans une interview à Sky Sports, l’ancien latéral gauche a confirmé des discussions pour intégrer l’organigramme du club mancunien. « J’ai des discussions importantes en coulisses, nous voulons savoir si je peux jouer un certain rôle, nous verrons. Dans la vie, je veux tout faire, mais je veux un rôle dans lequel je puisse me mettre à la tâche, c’est parce que je veux que mon club redevienne le meilleur du monde. Mais je ne sais pas quel rôle j’aurai », a indiqué le Français. Retraité officiellement depuis cinq semaines, après une dernière aventure à West Ham, Evra était récemment associé à une venue de Massimiliano Allegri sur le banc des Red Devils en cas de départ d’Ole Gunnar Solskjaer.