La victoire de l’EN face aux Eléphants de la Côte d’Ivoire, jeudi, a donné lieu à une grandiose fête à travers la wilaya de Tizi Ouzou. La qualification a été difficile d’où la grande joie qui a suivi le match. Les rues de Tizi Ouzou ont été envahies par les jeunes supporters sortis tout droit des cafés et des quartiers. Les villages ont également fêté la victoire avec des défilés de cortèges qui ont sillonné les routes. Dans la ville des Genêts, comme dans les grands centres urbains tels que Draâ Ben Khedda, Larbaâ, Azazga, Aïn El Hammam Tademaït et Tigzirt, beaucoup ont préféré regarder la confrontation dans les cafés, ainsi que les écrans géants sortis pour la circonstance dans certains quartiers, là où l’ambiance y est plus grande. L’ambiance a commencé pendant le déroulement de la rencontre. Des cris fusaient de tous les recoins des villes limitrophes du chef-lieu.

Les actions des Verts ont été des occasions pour se défouler et exprimer l’attachement au pays et à son EN. Les tirs au but pour départager ces deux grandes équipes africaines a été un moment qui a fait retenir le souffle à des millions de supporters.

Certains avaient les larmes aux yeux surtout en voyant les larmes couler sur les joues de Bounedjah et Attal. Un très grand moment d’émotion ! Après la victoire, la fête était au rendez-vous dans tous les quartiers des villes et grands centres urbains. Il en était de même dans les villages. Des cortèges se sont formés spontanément.

Avec des drapeaux nationaux, des jeunes ont sillonné tous les quartiers pour fêter la victoire avec des chansons et des fumigènes à la main. Des scènes de liesse et de danse ont été observées dans plusieurs villes de la wilaya. Des groupes de jeunes couraient sur les principaux boulevards avec des chants à la gloire des Verts. Cette qualification a été fêtée en attendant d’autres.