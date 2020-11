Tous convoqués avec leur sélection respective dans le cadre des 3e et 4e journées des qualifications à la CAN 2021, les Ivoiriens Jean-Daniel Akpa-Akpro (Lazio) et Jérémie Boga (Sassuolo), le Marocain Sofyan Amrabat (Fiorentina) et l'Algérien Mohamed Farès (Lazio) pourront-ils rejoindre leurs coéquipiers? A l'heure actuelle, rien n'est moins sûr. En effet, pour lutter contre la propagation de la pandémie de coronavirus, le gouvernement italien a interdit les déplacements vers l'étranger dans plusieurs zones du pays et imposé une période d'isolement pour les joueurs dont le club compte ne serait-ce qu'un cas positif. L'AS Rome, la Lazio Rome, la Fiorentina, Sassuolo et le Genoa se retrouvent dans ce cas de figure et la presse italienne indique que les Fédérations des internationaux concernés vont devoir prendre contact avec les autorités italiennes qui décideront au cas par cas d'autoriser ou non des exceptions. Autant dire que des polémiques sont à prévoir.