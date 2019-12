Le phénomène Ansu Fati a encore frappé. Considéré comme un futur crack, le jeune espagnol gravit les paliers à vitesse grand V. Après avoir connu ses premières minutes avec l’équipe première du Barça en début de saison puis a été prolongé par sa direction, il vient de s’offrir un premier but en Ligue des champions mardi soir. En déplacement à San Siro pour y affronter l’Inter Milan, les Blaugranas se sont imposés (1-2), grâce notamment à une magnifique réalisation d’Ansu Fati à la 87e minute de jeu. Ainsi, à 17 ans et 40 jours, l’ailier catalan est devenu le plus jeune buteur de l’histoire, effaçant des tablettes le record de Peter Ofori-Quaye.