En entrant en jeu contre l'Allemagne (1-1) jeudi, dans le cadre de la Ligue des Nations, l'ailier du FC Barcelone Ansu Fati (17 ans, 24 apparitions et 7 buts en Liga pour la saison 2019-2020) est devenu, à 17 ans et 308 jours, le deuxième plus jeune joueur à revêtir le maillot de la sélection espagnole, derrière l'illustre Angel Zubieta (17 ans et 284 jours) en 1936. Une nouvelle prouesse pour la pépite blaugrana, qui fait notamment mieux qu'un autre ancien grand espoir barcelonais, un certain Bojan Krkic, lancé à 18 ans et 13 jours avec la Roja en 2008.