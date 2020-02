Dimanche, le FC Barcelone a pris le meilleur sur Levante (2-1) en Liga grâce à un doublé du jeune attaquant Ansu Fati (17 ans, 13 apparitions et 4 buts en Liga cette saison) sur deux passes décisives de Lionel Messi. Et encore une fois, le talent des Blaugrana a battu un record de précocité grâce à cette performance. En effet, Fati est devenu le plus jeune joueur auteur de deux buts dans un match du championnat d’Espagne. Le grand espoir du Barça a battu de 21 jours le précédent détenteur de ce record, Juan Miguel Jimenez auteur d’un doublé avec Malaga en 2010 à 17 ans et 115 jours. Avec son immense potentiel, le natif de Bissau semble bien parti pour battre de nombreux records dans sa carrière.