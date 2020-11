L'USM Alger a très mal débuté la nouvelle saison 2020-2021, et déjà une forte pression pèse sur les joueurs, dont une majorité des jeunes, manquant visiblement d'expérience et surtout de coordination sur le terrain. Des fans des Rouge et Noir qui croyaient dur comme fer que la nouvelle équipe chapeautée par l'ex-capitaine de l'Equipe nationale, Antar Yahia, allait faire une bonne saison. Mais dès le premier match de la Supercoupe d'Algérie perdue face au CR Belouizdad (1-2), des critiques acerbes sont tombées sur le staff technique et les joueurs. Et là, on remarque donc que dès le premier match, il y a eu deux points négatifs pour le club: le premier est la défaite contre le CRB que les fans n'ont pas accepté et ensuite, la réaction du coach Ciccolini qui a refusé d'aller chercher sa médaille, enfreignant ainsi un protocole officiel du Premier ministre. Ce qui lui a valu une résiliation instantanée de son contrat. Répondant à ces premiers critiques, le directeur sportif de l'USMA a alors déclaré, entre autres: «On a fait zéro match de championnat, de quels choix vous parlez alors? L'entraîneur? Cela peut arriver qu'on fasse de mauvais choix. Il a été démis de ses fonctions. Les joueurs? Il y a toujours des critiques là-dessus. Laissez les gens travailler, c'est en fin de saison qu'on fera les comptes! Ceux qui aiment le club, mettez-vous un petit peu à côté, le fait que certains privilèges ont sauté, et on fera ensemble le bilan en fin de saison. N'ayez crainte, je ne me cache pas. Je serai face à vous en fin de saison et je prendrai toutes mes responsabilités (...).». Il a ajouté: «J'avoue que la pression négative exercée par certaines personnes est malhonnête intellectuellement. On est là pour travailler dans l'intérêt du club, contrairement à certains qui ont d'autres intérêts personnels.»

Les supporters des Rouge et Noir ont donc misé sur la première journée du championnat 2020-2021 dans ce match choc, à domicile, devant cette coriace équipe de l'ES Sétif pour voir leur équipe rependre ses marques et surtout de la confiance. Avec le nouveau coach intérim Benaraibi, qui ne s'attendait vraiment pas à hériter d'une telle charge, suite à une défaite. Face à l'ESS, les joueurs usmistes ont fait beaucoup d'efforts et en particulier en seconde période pour gagner ce match. En vain, les Sétifiens ont été mieux organisés et surtout très collectifs dans leur jeu. Et c'est au moment fort de la pression des Rouge et Noir sur leur gardien de but Khedaïra (auteur d'une très belle prestation), le coaching de Kouki a bien apporté ses fruits. Il a remplacé Ghacha par Amoura à 5 minutes de la fin de la partie. Et c'est ce jeune joueur plein de verve qui réussit le doublé en 6mn. L'USMA est battue en fin de partie (0-2). Et les critiques tombent une fois de plus sur les joueurs et le staff technique de la part des fans des Rouge et Noir, très - ou trop - exigeants pour un début de saison. La déception est totale dans le camp des Usmistes et le coach Benaraibi déclare: «On ne mérite pas la défaite.» Ce qui est vrai sur le plan du jeu, mais sur le plan efficacité, ce n'est point le cas. Car en football, des fans sont surtout focalisés sur les résultats. Deux matchs officiels et deux défaites en début de saison, ce n'est certainement pas la meilleure manière de convaincre ses supporters. Paradoxalement, les fans des Rouge et noir ne doivent pas, non plus être trop sévères par rapport à un coach qui n'a pas du tout été prêt «psychologiquement» pour prendre la barre technique d'une telle formation et ensuite, cela découragerait les joueurs qui ont besoin d'un peu plus de temps pour s'adapter et reprendre confiance.



Résultats

CS Constantine 0 - WA Tlemcen: 0

NA Hussein Dey 1 - MC Oran 1

RC Relizane 1 - Paradou AC

JS Kabylie 0 - CABB Arréridj 0

O Médéa 0 - JS Saoura 1

NC Magra 3 - ASO Chlef 2

US Biskra 1 - JSM Skikda 0

USM Alger 0 - ES Sétif 2

Reportés:

USM Bel Abbès - MC Alger

AS Aïn M'lila - CR Belouizdad