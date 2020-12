L'assemblée générale élective (AGE) du Club sportif amateur (CSA) de l'ASM Oran, prévue pour mardi, a été reportée à la semaine prochaine en raison de l'absence de candidat à la présidence de ce club pensionnaire de la Ligue 2 de football. Même le président sortant, Merouane Beghour, sur lequel tout le monde à M'dina J'dida tablait pour briguer un nouveau mandat, «n'est plus emballé à cette idée», a indiqué à l'APS le manager général du club oranais, Houari Benamar. Cette situation a causé un retard sensible dans l'entame des préparatifs de la nouvelle édition du championnat, dont le coup d'envoi est prévu pour le 12 février.

Mais le même dirigeant a assuré que la reprise des entraînements aura lieu samedi prochain sous la houlette du préparateur physique de l'équipe, «en attendant de désigner un entraîneur en chef une fois le nouveau président connu». L'équipe de football de l'ASMO, qui a pourtant le statut de club professionnel, est gérée par le CSA qui détient la majorité des actions de la Société sportive par actions (SSPA). Houari Benamar a, en outre, espéré que le président sortant «revienne à de meilleurs sentiments et présente sa candidature pour débloquer la situation», regrettant au passage que «ceux qui réclamaient le changement ne se soient pas manifestés pour prendre le club en main». Par ailleurs, le même responsable, dont l'équipe a recruté une douzaine de nouveaux joueurs pour pallier le départ massif des éléments de l'exercice passé, s'est dit «optimiste» quant aux capacités de son team de jouer la carte de l'accession.

«La nouvelle formule de championnat nous offre la possibilité de jouer la carte de l'accession, vu qu'on n'aura pas à effectuer de longs déplacements. Néanmoins, la mission sera très difficile au regard du grand nombre de matchs derbies qu'on aura à livrer, des rendez-vous qui prendront certainement l'allure de matchs de coupe», a-t-il encore prédit.

Concernant le poste d'entraîneur en chef, ce responsable a fait savoir que la piste de Djamel Benchadli, qui a déjà donné son accord de principe pour rejoindre les Vert et Blanc, «est toujours d'actualité», poursuivant que «tout sera tiré au clair après l'élection d'un président».