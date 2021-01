La préparation de l'événement planétaire pour l'Equipe nationale de handball, tourne au vinaigre. L'ultime stage, devant débuter, aujourd'hui, au Bahreïn et s'étalant jusqu'au 11 du mois courant a été annulé en raison d'un problème lié au plan de vol. En effet, et pour des caisses presque vides, la Fédération algérienne de handball (FAH) n'a pu assurer un avion spécial aux Verts afin d'effectuer le déplacement. l'Instance présidée par Habib Labane avait trouvé, comme solution de rechange, un plan de vol via Paris et Dubai, mais cette option a été vite écartée par le sélectionneur national, Alain Portes, estimant que ce long périple, qui durera presque 26 heures, épuisera ses joueurs, avant la journée inaugurale du Mondial d'Egypte, face au Maroc, le 14 janvier prochain. Du coup, les deux rencontres amicales, les 8 et 10 janvier à Manama, face à la sélection locale, également concernées par ce Mondial, sont annulées. Cet état de fait vient perturber la préparation des Verts, déjà chamboulée par la pandémie de coronavirus. Ils n'ont, d'ailleurs, effectué que trois stages, le premier en Algérie et les deux autres en Pologne, ponctués par quatre rencontres amicales. Ce dernier n'est que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Labane et ses collaborateurs ont sollicité, moult fois, la tutelle, pour bénéficier des installations sportives en Algérie et continuer la préparation, mais leurs revendications semblent être tombées dans l'oreille d'un sourd. Les salles sont restées fermées, en raison de la crise sanitaire. Une demande a été formulée, ensuite, afin de bénéficier d'une assistance financière pour les stages à l'étranger, mais toujours sans réponse. Labane avait menacé de démissionner, il y a un mois de cela, avant de se rétracter après insistance de ses collaborateurs, surtout à l'approche du Mondial. Entre-temps, le ministère de la Jeunesse et des Sports continue de jouer le rôle d'observateur et constater les dégâts. Le pire est à craindre au Caire, lorsque les Verts affronteront, respectivement, le Maroc (14 janvier), l'Islande (16 janvier) et le Portugal (18 janvier).