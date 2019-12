Dos au mur, le Paradou AC, seul représentant algérien en phase de poules de la coupe de la Confédération africaine de football, sera devant la nécessité de l’emporter ce soir à 20h face aux Nigérians d’Enyimba au stade Mustapha-Tchaker de Blida, dans le cadre de la 3e journée (Gr. D) pour rester en vie. Battu à la surprise générale lors de la précédente journée à Blida par Hassania Agadir (0-2), le club algérois, avec un seul point au compteur, n’aura plus droit à l’erreur : seule une victoire lui permettra de se relancer dans la course à la qualification. L’adversaire du jour reste un habitué des compétitions africaines, lui qui a été reversé en coupe de la Confédération suite à son élimination en 16es de finale de la Ligue des champions par les Soudanais d’Al-Hilal. « Nous allons affronter une excellente équipe d’Enyimba, forte de sa riche expérience dans ce genre de matchs, avec ses joueurs de talent et fins techniciens. De notre part, nous allons aborder ce rendez-vous avec l’intention de gagner, d’autant plus que nous n’avons pas d’autre alternative », a affirmé le coach portugais des Jaune et Bleu, Francisco Alexandre Chalo. Le PAC, qualifié jeudi en 16es de finale de la coupe d’Algérie aux dépens du FC Bir El-Arch (inter-régions) sur le score sans appel de (5-0), aura fort à faire face à une équipe nigériane qui va chercher à bisser son succès d’il y a trois semaines devant son public face aux Ivoiriens de San Pedro (1-0). Sur le plan de l’effectif, l’entraîneur des Académiciens devra se passer encore une fois de son attaquant Ryad Benayad, convalescent. En revanche, il pourra compter sur la forme optimale affichée par Yousri Bouzok qui s’est imposé en véritable baroudeur de l’équipe avec 5 buts, toutes compétitions confondues. Dans l’autre match de ce groupe D, le leader Hassania Agadir (6 pts), dirigé par le nouvel entraîneur M’hamed Fakhir, aura à cœur de faire la passe de trois et conforter par l’occasion sa position en tête, en défiant à Abidjan les Ivoiriens de San Pedro (4e, 1 point), sommés de réagir. Rappelons que le CR Belouizdad, l’autre représentant algérien dans cette épreuve, avait été éliminé en 16es de finale par les Egyptiens de Pyramids FC.