Battu par le Bayern Munich 4-0 avant la trêve internationale, le Borussia Dortmund n’a pas pu faire mieux qu’un match nul contre Paderborn (3-3) vendredi. Les Marsupiaux étaient même menés

3-0 avant la pause par la lanterne rouge de Bundesliga. Particulièrement ciblé par cette crise de résultats, Lucien Favre voit son statut d’entraîneur de plus en plus contesté. Néanmoins, le directeur général du Borussia Dortmund a confirmé lors de l’assemblée générale du club que le coach suisse conservait la confiance des dirigeants. Pour autant, il l’a mis sous pression pour les prochains matchs en espérant des progrès dans les résultats : « Lucien Favre continue de bénéficier de notre confiance, mais le football est toujours une question de résultats. Nous devons maintenant nous rassembler pour les matchs de Barcelone et de Berlin. Les deux derniers matchs n’ont pas été bons. Mais nous ne pouvons pas perdre de vue la situation dans son ensemble. L’attitude du Borussia est calme, prudente et critique.

L’équipe est maintenant mise au défi d’agir. » Cela débute en Ligue des Champions demain à 21h avec un déplacement sur la pelouse du FC Barcelone.