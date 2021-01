Ce sera l'attraction numéro un de ce mois de janvier à Barcelone. Sans réel président depuis le départ forcé de Josep Bartomeu qui faisait fonction notamment suite au départ avorté de Messi, les Blaugrana sont à la recherche d'un nouveau patron. Parmi les nombreux candidats, on retrouve un ancien président, Joan Laporta, ainsi que des hommes d'affaires bien connus en Catalogne comme Victor Font ou encore Toni Freixa. Le journal Mundo Deportivo a commandé un sondage auprès de 220 socios sur un échantillon représentatif des socios pour obtenir une première tendance. Parmi eux, 52,3% penchent pour Joan Laporta, déjà passé par la présidence entre 2003 et 2010, qui a notamment installé Pep Guardiola à la tête de l'équipe. S'ensuivent Victor Font (13,2%) ainsi que Emili Rousaud (3,2%). Fait important, 17,2% des interrogés sont encore indécis et n'ont pas tranché quel bulletin ils placeront dans l'urne. Pour rappel, ce sont les socios qui décideront du nom du futur patron lors d'un grand vote organisé le 24 janvier prochain.