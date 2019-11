xLe jeune attaquant de l’ES Sétif, Abderahim Deghmoum a reçu une offre de la part du club français du FC Nantes, drivé par l’ex-sélectionneur national, Christian Gourcuff. C’est une offre de 250 000 euros qui a été transmise via un manager très connu. Le président de l’ESS, Fahd Halfaya, n’est pas contre le départ de sa pépite, mais attend une offre officielle de la part des Canaris. Il est à noter que l’ailier droit de l’ESS a disputé neuf rencontres cette saison en championnat. Il a inscrit un seul but et offert une passe décisive. Pour rappel, le jeune joueur sétifien, Aïssa Boudechicha (19 ans) avait signé au mois d’août dernier un contrat de quatre années au profit de Bordeaux.