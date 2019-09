Après avoir joué 90 minutes avec l’EN algérienne face au Bénin, Sofiane Feghouli a été titularisé vendredi soir avec Galatasaray, lors de la réception de Kasimpasa en championnat (victoire 1-0). L’ailier algérien n’a pas été aussi brillant que d’habitude, puisqu’il s’est contenté d’un jeu simple sans prendre de risques et d’aider son latéral droit, Mariano, qui avait devant lui un certain Quaresma. Le dossard 89 a laissé sa place dans les 10 dernières minutes de la rencontre. Score final (1-0) pour Galatasaray grâce à un but de l’international colombien, Radamel Falcao .