Dans un entretien accordé au média français, Footmercato, le milieu offensif international algérien, Sofiane Feghouli, s'est exprimé sur le transfert de son compatriote Djamel Belamri à l'O Lyonnais. Le joueur de Galatasaray n'a pas tari d'éloges sur les qualités athlétiques et mentales de l'arrière garde des Fennecs. «En Afrique et en Asie, Djamel figure parmi les tout meilleurs défenseurs. Il est face à un nouveau défi dans un club de son niveau. A lui d'être pro!. Son talent, sa mentalité de gagnant, son leadership sur le terrain, sa complémentarité avec Denayer (Feghouli a joué avec Denayer à Galatasaray) peuvent faire de Lyon une équipe vraiment difficile à bouger si le bloc équipe fait le boulot défensivement. Physiquement, il a besoin d'enchaîner les matchs pour retrouver sa forme et ses repères. Il est très expérimenté et il connaît la pression. Il est très agressif sur l'homme. Sa relance est sous-estimée. Djamel est un coéquipier fantastique dans un groupe. A Lyon, il aura à se concentrer uniquement sur son football comme le club est carré», a assuré Sofiane Feghouli. Belamri a suivi à partir du banc la victoire de son équipe (4-1) face à) l'AS Monaco, dimanche soir.