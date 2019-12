L’international algérien de Galatasaray, Sofiane Feghouli ratera, ce soir, le dernier match de la phase des poules de la Champions League d’Europe à cause d’une blessure. Le milieu de terrain de 29 ans souffre d’un claquage à la cuisse. Il ratera ce choc au Parc des princes, ô combien décisif pour son équipe, qui est à la recherche d’un succès et une contre- performance de Bruges face au Real de Madrid pour espérer composter un ticket pour l’Europa League (3e place). Galatasaray avait indiqué que l’international algérien est touché au niveau du muscle postérieur de la cuisse et qu’il va effectuer une IRM pour connaître la durée de son indisponibilité.