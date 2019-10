Apparemment, Sofiane Feghouli n’est pas enthousiasmé quant à un match amical entre l’Algérie et la France. Alors que des tractations sont en cours pour rendre possible cette rencontre, le milieu de terrain de Galatasaray préfère jouer particulièrement deux équipes que de faire face aux Bleus. « Ce sont les champions du monde. Donc c’est sûr que ce serait une super confrontation pour nous pour voir où nous en sommes. Ensuite, sincèrement, je préfère jouer face à des équipes sud-américaines, des équipes qui nous ressemblent on va dire, afin de voir ce qu’on doit améliorer. J’aime bien des équipes comme la Colombie, le Chili… C’est plaisant de jouer contre des équipes de ce profil-là », a déclaré le milieu des Fennecs. Toutefois, Sofiane Feghouli pense que la décision finale revient à la Fédération. Et affirme qu’ils seront prêts malgré l’identité de l’adversaire: « Après, c’est la fédération qui verra ce qu’elle veut faire. Que nous jouons contre la France, l’Allemagne ou une autre sélection, c’est avec plaisir qu’on participe à ces rencontres. »