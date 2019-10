Le milieu de terrain algérien du Galatasaray, Sofiane Feghouli, a expliqué suite à la défaite face au Real Madrid (0-1) que « rien n’était encore fait en Ligue des champions », et qu’une qualification était toujours « possible » pour les Turcs. « On s’est créé beaucoup d’occasions durant les dix premières minutes, on aurait dû les concrétiser. L’équipe du Real Madrid a réussi à marquer sur sa première ou sa deuxième occasion, c’est ce qui fait la différence à ce niveau », a indiqué l’international algérien. Et d’ajouter : « Il faut savoir terminer les occasions que l’on se procure sur l’ensemble du match. Le Real a mérité sa victoire. » Concernant la suite de la compétition, Sofiane Feghouli dira : « Il faut jouer les prochains matchs à fond, rien n’est encore joué pour la qualification. Il va falloir élever notre niveau de jeu. Pour le moment, ce n’est pas assez pour pouvoir gagner avec deux matchs à l’extérieur en plus. » Pour conclure, le milieu de terrain de 29 ans dira : « Cela va être difficile mais rien n’est joué d’avance dans le football, il faut se battre jusqu’à la dernière minute. » Dans cette rencontre, l’international algérien a débuté sur le banc des remplaçants avant de faire son apparition en seconde période, au moment où son équipe était déjà menée au score après un but de l’Allemand Toni Kroos. Feghouli n’est pas entré dans un contexte facile, les Turcs étaient en difficulté, mais il a tout de même rendu une copie plus que correcte.