L’international algérien de Galatasaray, Sofiane Feghouli s’est distingué de fort belle manière en championnat de Turquie face à Kayserispor en inscrivant un doublé (4-1). Feghouli était très content de sa prestation « Je suis très content pour mes deux buts, mais le plus important c’est la victoire. avec un peu de chance on jouera le titre. Il faudra continuer sur cette lancée », a déclaré le joueur algérien Et d’ajouter: « Je me sens en forme. J’espère uniquement que je serai épargné par les blessures pour disputer le maximum de rencontres et aider mon équipe à réaliser ses objectifs. » Rappelons que Galatasaray est 6e au classement de la Super Lig. Cinq points séparent les coéquipiers de Feghouli du leader, Sivasspor.