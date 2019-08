L’international algérien de Galatasaray, Sofiane Feghouli, a décidé de reprendre les entraînements avec ses coéquipiers en club une semaine plus tôt pour pouvoir prendre part à la première rencontre officielle de son équipe, demain, face à Akhisarspor en finale de Supercoupe de Turquie. Le coach des Sang et Or, Fatih Terim, avait annoncé, il y a quelques jours, qu’il avait permis au milieu de terrain de 29 ans de prolonger ses vacances jusqu’au 9 août, après les grands efforts fournis en coupe d’Afrique des nations avec l’Algérie. Feghouli a, donc, pris la décision d’écourter ses vacances pour prétendre à un nouveau sacre, lui qui a réussi à redevenir un cadre très important du « Onze » de Galatasaray après un début de saison 2018 - 2019 difficile.