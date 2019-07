Comme attendu, Nabil Fekir (26 ans, 29 matchs et 9 buts en L1 pour la saison 2018-2019) quitte l’Olympique Lyonnais pour rejoindre le Betis Séville. Les deux clubs ont officialisé le transfert du milieu offensif lyonnais pour un montant de 19,75 millions d’euros, plus 10 millions d’euros de bonus éventuels. L’OL touchera également 20% de la plus-value réalisée sur un futur transfert. Fekir a signé pour quatre ans, soit jusqu’en juin 2023, et percevra un salaire estimé à 600.000 euros par mois. Son petit frère Yassin le suit en Andalousie et Lyon touchera 50% du montant d’un futur transfert.