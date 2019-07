Nabil Fekir (26 ans) ne serait pas emballé par le Betis Séville et attendrait des propositions de clubs plus prestigieux. Selon les informations relayées par L’Équipe, le milieu offensif de l’OL a mis en stand-by la piste menant au club andalou. Il souhaiterait laisser le temps à d’autres clubs de se manifester. Pour rappel, la presse espagnole évoquait la possibilité d’un contrat portant sur cinq saisons et assorti d’un salaire de 7 millions d’euros. L’opération aurait pu aboutir pour un montant de 25 millions d’euros. La saison passée, Fekir a inscrit 9 buts et délivré 7 passes décisives en 29 apparitions en Ligue 1.