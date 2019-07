L'entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane, a félicité l'Algérie, son pays d'origine, après la victoire en coupe d'Afrique des nations sur les réseaux sociaux. «Mon grand frère Farid doit être fier! Félicitations à l'équipe d'Algérie, la victoire de tout un peuple. one, two, three, viva l'Algérie», a écrit le Ballon d'or 1999 dans un message posté sur Instagram. Saluant la mémoire de son frère décédé, Zinédine Zidane a réaffirmé, une nouvelle fois, son attachement fort à son frère aîné. «Je vais continuer à faire briller son étoile, tous les jours de ma vie» a-t-il indiqué.