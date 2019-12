Cela n’a rien d’un secret, l’entraîneur de Tottenham José Mourinho aimerait attirer le milieu de terrain Marouane Fellaini (32 ans), lors du mercato hivernal en janvier. Flatté de cet intérêt, le Belge ne compte pas quitter la Chine et le Shandong Luneng Taishan pour autant. Et ce malgré une belle entente avec son ancien coach. « José est spécial pour moi. Nous nous envoyons des SMS, nous nous appelons de temps en temps. Il a pris le relais chez les Spurs et il va bien. Je lui souhaite le meilleur. Mais je suis bien là où je suis maintenant », a commenté l’ancien de Manchester United pour le média Eleven Sports. Une réponse qui a le mérite d’être claire.