L’international algérien de Nîmes, Zineddine Ferhat, est nominé pour le trophée du joueur du mois août 2019 de Ligue 1 française, a indiqué l’union nationale des footballeurs professionnels sur son site officiel. Après un mois de compétition, les joueurs de L1 ont voté et on désigné 3 joueurs candidats au trophée du joueur du mois d’août.

Les internautes ont jusqu’au 15 septembre avant minuit pour voter, précise l’UNFP. Outre Ferhat, les deux autres candidats sont: Edouardo Camavinga (Rennes) et Baptiste Reynet (Toulouse) De retour en sélection algérienne et directement impliqué sur 50% des buts de Nîmes olympique, Ferhat a délivré des caviars en août, a souligne la même source. Arrivé cet été à Nîmes en provenance du Havre pour un contrat de trois ans, Ferhat n’a pas mis de temps pour se distinguer dans son registre préféré de passeur, en délivrant ses deux premières offrandes, lors du match nul décroché en déplacement face à l’AS Monaco (2-2), à l’occasion de la 3e journée. Il a également marqué son 1er but de la saison, avec Nîmes vainqueur de Brest (3-0), lors de la 4e journée après un très beau rush avant de mettre le ballon entre les jambes du gardien et au fond des filets. L’ancien joueur de l’USM Alger avait été retenu la semaine dernière dans l’équipe-type du mois d’Août du championnat de France de Ligue 1 de football, établie par le site spécialisé Whoscored.