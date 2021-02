Malgré un mauvais début de match face à Monaco, Nîmes a réussi de revenir au score face au club de la principauté grâce à un Zinedine Ferhat étincelant en première période. L'ailier algérien était derrière les deux buts qui ont permis à son équipe d'égaliser à 2-2, après avoir été menée 2-0 à domicile. Ce fut tout d'abord en délivrant une magnifique passe décisive après s'être joué de son vis-à- vis le long de la ligne et servir sur un plat Lucas Deaux à la 23'. Dix minutes plus tard, Ferhat a marqué son 4e but de la saison après avoir suivi un ballon repoussé par le poteau et déclencher une belle frappe qui termine dans les filets de Lecompte qui a regardé le ballon entrer dans ses cages sans rien faire. En seconde période Monaco ajoutera deux buts. Nîmes marquera un troisième mais c'est trop tard, nouvelle défaite (3-4) et les crocodiles restent bons derniers du championnat.