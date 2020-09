Dimanche dernier, Zinedine Ferhat a empêché le RC Lens de revenir avec 3 points de son déplacement à Nîmes (1-1, 5e journée). Auteur du but égalisateur à la 87', l'attaquant a sauvé son équipe, auteur d'une prestation assez inégale. Après la rencontre, le joueur était forcément heureux de ce dénouement et rappelle l'importance de ce but, fruit d'un travail spécifique pour le Gardois: «Les 2 autres fois que j'avais marqué (contre Nantes et Rennes), on avait perdu! Là, je suis content car ce but-là, il est important. [...] L'an passé, je cherchais surtout la dernière passe mais quand il y avait des centres venus de la gauche, soit j'étais loin de l'action, soit j'étais mal placé. Aujourd'hui, je ne veux pas être qu'un relais. Je veux garder mon jeu mais je veux faire des stats, je veux aller dans la surface, je veux marquer.»