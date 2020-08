Après avoir résilié son contrat avec la JS Kabylie, le latéral gauche Mehdi Ferrahi devait conclure avec le NA Hussein-Dey. Avec les dirigeants de celui-ci, il avait trouvé un accord sur tous les points. Mais finalement, cette piste est tombée à l’eau et le joueur n’endossera pas le maillot des Sang et Or. Renseignement pris, nous apprenons que le nouvel entraîneur, Nadir Leknaoui, s’est opposé à cette piste, pour des raisons non invoquées.

Les dirigeants du NAHD ont informé le

manager de cette décision, ce qui a mis ce dernier dans tous ses états. Sur le flanc gauche de l’arrière-garde, le Nasria s’est renforcé par l’arrivée du jeune Moussa Benzai, en provenance du CA Bordj Bou Arréridj. Il a paraphé un contrat de 3 ans.