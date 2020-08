Comme pressenti depuis des jours, Manchester City met la main sur le prometteur ailier Ferran Torres (20 ans, 44 matchs et 6 buts toutes compétitions cette saison) ! Mardi, les Skyblues ont officialisé la signature pour 5 ans du jeune talent en provenance du FC Valence. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé, mais il est question d’un transfert à 25 millions d’euros plus 12 millions d’euros de bonus éventuels. Une belle opération alors que l’Espagnol, qui arrivait en fin de contrat dans un an, disposait d’une clause libératoire fixée à 100 millions d’euros. La recrue aura pour mission de succéder à Leroy Sané, parti au Bayern Munich.