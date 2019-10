Le Sunday Mirror indique qu’Ed Woodward, le directeur général de Manchester United aurait donné son accord pour acheter deux joueurs. Il s’agirait de Kai Havertz et de Thomas Muller. Le montant cumulé envisagé pour ces transferts serait d’un minimum de 150 millions d’euros précise le média britannique. Le milieu de terrain du Bayer Leverkusen a encore été supervisé ce samedi par les recruteurs de Manchester United lors du match face à Brême. Agé de 20 ans, il est également convoité par Liverpool. Thomas Muller a lui été observé lors du match face à Union Berlin. On rappellera que l’attaquant du Bayern Munich est âgé de 30 ans et qu’il avait failli rejoindre les Red Devils en 2014 alors que David Moyes avait pris la succession d’Alex Ferguson.