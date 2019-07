L’attaquant congolais Jonathan Bolingi, blessé, a déclaré forfait pour le reste de la CAN-2019 en Egypte, a annoncé le staff médical de la sélection. Premier buteur congolais à la CAN, Bolingi (25 ans) a été victime d’une blessure contractée lors du dernier match de la phase de groupes face au Zimbabwe (4-0) dimanche. Le sociétaire de Royal Antwerp en Belgique a été touché au niveau des ligaments du genou. « Sa blessure devrait l’éloigner des terrains pendant près de deux mois. Cette période pourrait être revue à la baisse avec des soins appropriés et la non-utilisation du joueur par l’entraîneur », selon le médecin des Léopards du RD Congo, cité par radiookapi. « C’est une entorse du genou, c’est-à-dire que le pivot a bougé et quand ça bouge, il y a nécessairement des lésions dans l’articulation. Il serait aussi bon de le protéger et d’assurer sa carrière en respectant le protocole habituel: le traitement avec le repos », a expliqué le docteur Mbungu. Avant d’ajouter : « Si Bolingi doit monter sur le terrain, courir, accélérer avec ce genou, nous risquons de le perdre au bout de quelques minutes et il y aura des conséquences sur sa carrière. Sur les 23 joueurs que nous avons, je crois que 22 peuvent poursuivre la compétition ». Qualifiée parmi les quatre meilleurs troisièmes, la RDC affrontera dimanche prochain à Alexandrie Madagascar pour le compte des 8es de finale de la compétition.