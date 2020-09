L'USM Alger, pensionnaire de la Ligue 1 professionnelle, a annoncé une résiliation de contrat «à l'amiable» avec le meneur de jeu international libyen Muaid Ellafi. «Un accord a été trouvé lundi dernier, entre l'USMA et le joueur Muaid Ellafi pour une résiliation de contrat à l'amiable. Nous souhaitons bonne chance au joueur pour la suite de sa carrière», a indiqué le club algérois dans un communiqué publié, lundi soir, sur page officielle Facebook. Ellafi (24 ans) avait rejoint l'USMA, en décembre 2018, pour un contrat de 2 ans et demi, en provenance d'Al-Shabab (Arabie saoudite). La direction avait procédé la veille à la résiliation des contrats du gardien de but Smaïl Mansouri et de l'ancien défenseur international Hichem Belkaroui. Le départ de Mansouri va ouvrir la voie à la venue d'un nouveau portier qui pourrait être Alexis Guendouz (24 ans) de l'AS Saint-Etienne (Ligue 1/France), selon la presse spécialisée. Avant Ellafi, Mansouri et Belkaroui, Lyes Yaïche a également obtenu sa lettre de libération, en attendant les autres joueurs libérés que sont Tiboutine, Cherifi, Khiraoui, Oukal, Ardji et Redjimi. En matière de recrutement, l'USMA a frappé un bon coup en s'attachant, notamment les services du buteur du CS Constantine, Ismaïl Belkacemi, et rachetant définitivement le contrat du milieu offensif Tahar Benkhelifa. Ce dernier, signataire d'un nouveau contrat de trois saisons, avait évolué avec les Rouge et Noir sous forme de prêt en provenance du Paradou AC. La direction du club a aussi prolongé les contrats du gardien de but Mohamed Lamine Zemmamouche, de l'attaquant Aymen Mahious, du milieu de terrain Hamza Koudri et du défenseur Abderrahim Hamra. Le nouvel entraîneur français de l'USMA, François Ciccolini, a rallié, dimanche dernier, Alger en compagnie des nouvelles recrues franco-algériennes et des mem-bres du staff technique, à bord d'un avion spécial affrété par le club. Après leur sortie de quarantaine, les confinés rejoindront le reste de l'effectif pour un stage prévu du 11 au 25 octobre prochain à Mostaganem, avec au menu des matchs amicaux contre des adversaires qui restent à désigner.