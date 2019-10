Après la cuisante défaite du NA Hussein-Dey, mercredi dernier, lors du derby face au MC Alger (0-3), la décision a été prise le lendemain, par la direction du club, de se passer des services de l’entraîneur Arezki Remmane. Une réunion a eu lieu entre le technicien en question et son premier responsable, Mourad Lahlou, où le premier a décidé de démissionner, d’autant plus que les résultats ne suivent pas et que l’équipe se dirige droit vers le purgatoire. Un départ réclamé par les supporters depuis un moment déjà, puisque ces derniers affirmaient que « Remane n’a pas le bagage nécessaire pour redresser la barre ». Mais qui prendra le relais ? Jusqu’à l’heure, aucune décision n’a été prise, puisque les dirigeants veulent opter pour un choix adéquat avec un entraîneur d’un profil bien précis, capable de permettre à cette équipe, composée essentiellement de jeunes, de décoller. Plusieurs entraîneurs sont proposés à Lahlou et ce dernier doit décider avant le match de la 9e journée, mercredi prochain, lors de la réception de la JS Saoura. Avant le derby de mercredi dernier face à une équipe mouloudéenne qui occupe la première place au classement général, les Nahdistes avaient beau rassurer leurs supporters quant à leurs aptitudes de damer le pion à leurs voisins. Une fois sur le terrain, c’est tout le contraire qui s’est produit, avec, au final, une défaite nette et sans bavure (0-3). Certes, les circonstances n’étaient pas favorables, avec les absences, entre autres, de Tougaï, Yalli et Yaya. Trois éléments et non des moindres, auxquels sont venus s’ajouter Zerdoum, Khadir et Boumaïza, blessés en pleine rencontre, mais force est de constater que l’équipe n’a pratiquement rien fait sur le terrain, laissant le champ libre à son adversaire du jour. La rue d’Hussein-Dey est en ébullition et les supporters se tournent, désormais, vers les dirigeants, revendiquant, purement et simplement, leur départ, puisque l’équipe se dirige, au train où vont les choses, droit vers le purgatoire.