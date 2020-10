Ecarté de la liste des joueurs susceptibles de disputer la Ligue Europa, Mesut Özil pourrait être invité à quitter Arsenal dans les prochains jours. Ce serait l'objectif prioritaire des dirigeants londoniens. Avec un salaire XXL et un temps de jeu inexistant, Mesut Özil est devenu le boulet des dirigeants d'Arsenal. Ces derniers envisageraient maintenant de se séparer de l'international et vont engager des discussions en ce sens avec l'entourage du joueur allemand. Jusqu'à présent, Mesut Özil a toujours laissé entendre qu'il souhaitait aller au bout de son contrat qui se termine dans moins d'un an. Mais le milieu de terrain des Gunners se montre intraitable et laisse entendre qu'il ne cèdera pas sur les 15 millions d'euros que doit percevoir le joueur d'ici la fin de son contrat. De plus, pour mettre encore plus la pression sur leur joueur, les Gunners envisagent de ne pas l'inscrire parmi la liste des 25 joueurs appelés à jouer en Premier League.