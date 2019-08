Le stage de préparation de la sélection algérienne des joueurs locaux, effectué du 26 au 28 août courant au Centre technique de Sidi-Moussa, a été « riche en enseignements » pour le staff technique national, en vue du prochain championnat d’Afrique des nations (CHAN-2020), selon la Fédération algérienne de football (FAF). « Ce premier stage a permis au sélectionneur Ludovic Batelli de se faire une idée plus précise sur les 22 joueurs convoqués, particulièrement les nouveaux. Ce qui représente une bonne chose pour lui, avant le prochain regroupement, qui précèdera la double confrontation contre le Maroc, dans le cadre des éliminatoires du CHAN-2020 », a annoncé l’instance fédérale dans un bref communiqué sur son site officiel. Un effectif susceptible d’être « renforcé par des joueurs de la sélection nationale des moins de 23 ans » selon la FAF et dont le niveau est très bien connu du sélectionneur Ludovic Batelli, du fait que c’est lui qui les dirige également. Si la sélection des joueurs locaux prépare le CHAN-2020, l’En des U23, elle, prépare les éliminatoires de la CAN-2019 de la catégorie, qualificative aux Jeux olympiques de 2020 à Tokyo. La sélection algérienne des U23 affrontera son homologue ghanéenne les 6 et 10 septembre prochains, dans le cadre du 3e et dernier tour des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations CAN-2019. Le match «aller» est prévu le vendredi 6 septembre 2019 dans le grand stade d’Accra, tandis que le match «retour» aura le mardi 10 septembre à Sétif. Le vainqueur de cette double confrontation se qualifiera pour la phase finale de la coupe d’Afrique des moins de 23 ans qui se déroulera en Egypte du 8 au 22 novembre 2019 avec la participation de 8 pays. Les trois premiers se qualifieront pour le tournoi des jeux Olympiques de 2020 à Tokyo. De son côté, la sélection algérienne des joueurs locaux prépare la double confrontation contre le Maroc (tenant du titre), dont la manche-aller aura lieu le 20 septembre prochain à Alger, dans le cadre du dernier tour des éliminatoires du CHAN-2020.

La manche retour aura lieu entre le 18 et 20 octobre 2019 au Maroc, alors que la phase finale du CHAN aura lieu au Cameroun. L’autre double confrontation de la Zone (1) mettra aux prises la Tunisie à la Libye.