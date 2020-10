Après un travail de 6 jours, l'Equipe nationale d'escrime, dans ses trois disciplines, à savoir l'épée, le sabre et le fleuret, achève, aujourd'hui, son premier stage de préparation post-confinement. Cette période de préparation devait être encore plus longue, n'était-ce le retard accusé dans la réception des résultats des tests PCR. Malgré cette courte durée, les athlètes retenus n'ont ménagé aucun effort dans la préparation, qui se tenait au centre sportif féminin de Ben Aknoun et la forêt de Bouchaoui. Les athlètes retenus, auxquels manquaient Akram Bounabi, Yousra Zebbouj et Youcef Madi, retenus par des examens à l'École supérieure en sciences et technologie du sport, s'en sont donné à coeur joie, en respectant toutes les mesures prescrites dans le protocole sanitaire pour la lutte contre la propagation du Covid-19. Ils affirment, à l'unanimité, que le fait de retrouver le chemin de la préparation après une longue trêve leur permet de reprendre l'ascendant psychologique, surtout en prévision des prochaines échéances, entre autres, les qualifications pour les JO de Tokyo. Enfin, ces escrimeurs souhaitaient bénéficier, comme ceux des autres disciplines, d'une visite des responsables du sport en Algérie, notamment la ministre déléguée chargée du Sport d'élite, Salima Souakri. Malgré cela, leur ambition reste grande pour hisser le drapeau algérien aux plus hautes marches des podiums lors des prochaines échéances.