La formation « MA FIFA 2019 » organisée du 7 au 11 septembre par la FAF sous l’égide de la FIFA au profit des arbitres et arbitres assistants d’élite algériens a pris fin jeudi à Alger, a indiqué l’instance fédérale. 30 arbitres et arbitres assistants ont participé à ce stage de formation de cinq jours, encadré par les instructeurs FIFA, Nkubito Athanas, Evehe Divine Raphael et l’Algérien Cherifi Nasreddine, ainsi que les instructeurs de la FAF, précise la même source. Au cour de la séance de clôture, présidée par Mohamed Ghouti, premier responsable de la commission d’arbitrage de FAF, des certificats de réussite de la FIFA ont été distribués aux arbitres participants.