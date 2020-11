Devant faire face à des pertes considérables en raison de la crise sanitaire mondiale de Covid-19 et notamment l'absence de supporters au Camp Nou depuis plusieurs mois, le FC Barcelone se doit de sauver près de 300 millions d'euros dans les prochains mois. Plusieurs joueurs auraient récemment été placés sur la liste des transferts à l'image de Carles Alena, Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti, Junior Firpo et Martin Braithwaite. Si plusieurs joueurs n'ont aucun prétendant à l'heure actuelle, comme Samuel Umtiti, d'autres pourraient trouver un point de chute dès cet hiver, à l'instar de Junior Firpo. Ainsi, selon les informations de calciomercato, Firpo serait intéressé à l'idée de poursuivre sa carrière en Lombardie, du côté de l'Inter Milan, et cet intérêt serait réciproque. Déjà fortement intéressé par le latéral gauche cet été, l'Inter Milan pourrait ouvrir de nouvelles discussions avec les dirigeants du FC Barcelone dans les prochains mois. Le média italien précise également que compte tenu de la nécessité de vendre au plus vite, le FC Barcelone pourrait accepter de céder Junior Firpo à un prix considérablement moins élevé que les exigences de l'été dernier.