Barcelone, Madrid... et maintenant à Flamengo. Le club brésilien est entré dans la danse de façon surprenante, et fait partie des prétendants pour s’attacher les services de Neymar. L’information a été dévoilée par le journaliste Marcelo Bechler sur Esporte Interativo. Bechler est le journaliste qui avait annoncé en exclusivité le départ de Neymar au PSG à l’été 2017. Selon le journaliste, Neymar pourrait être prêté au club brésilien jusqu’au mois de décembre, même s’il a reconnu que la situation était très compliquée, bien que viable. La situation du numéro 10 brésilien, actuellement au point mort, aurait provoqué l’intérêt de Flamengo d’obtenir le prêt du joueur. Selon les informations, la pression mise par Neymar pour quitter le club parisien rendrait compliquée sa continuité à Paris à l’heure actuelle. Le Brésilien n’est pas à l’aise à Paris et Al-Khelaïfi ne le retiendra pas. L’intention avec ce prêt serait de contenter toutes les parties. Permettre à Neymar de partir jusqu’au mercato hivernal, pour ensuite entamer de nouveau les conversations avec les clubs intéressés pour une vente.