Hansi Flick a rappelé ses objectifs pour l'année 2021. Il espère encore remplir la vitrine aux trophées du Bayern Munich. «Rien n'a vraiment changé par rapport à nos objectifs. Comme nous l'avons dit auparavant, nous voulons remporter le plus de succès possible. Nous voulons remporter autant de succès que la saison dernière. Nous avons certaines exigences et il faudra être à la hauteur. Il y a un seul chemin à prendre et c'est celui qui mènera au titre de champion. C'est ce qui s'est passé l'année dernière et nous voulons donc nous préparer de la même manière pour cette année. La concurrence est rude en Bundesliga et également sur la scène internationale, où les adversaires sont de plus en plus forts. C'est pourquoi il faudra être performant à chaque match en s'appuyant sur nos points forts de l'an dernier», a-t-il déclaré en conférence de presse