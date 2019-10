Finalement, le match qui devait opposer, jeudi prochain, le MC Alger aux Irakiens de la Force aérienne est reporté au 9 novembre. Pour cause, la ville de Karbala, qui devait abriter ce rendez-vous comptant pour les 8es de finale de la Coupe arabe des clubs, vit une situation sécuritaire défaillante, poussant, ainsi, l’Union arabe de football (UAFA) à prendre cette décision, alors que les Mouloudéens s’apprêtaient à s’y envoler, hier. Le mouvement de contestation antigouvernementale déclenché début octobre à Baghdad et dans plusieurs régions du sud du pays a causé plus de 157 morts, selon les derniers rapports officiels, quasiment tous des manifestants décédés en grande majorité dans la capitale. Les dirigeants algérois avaient tout préparé pour ce déplacement et demandé que la sécurité soit assurée. L’UAFA avait rassuré tout le monde par rapport à cette histoire avant que les choses ne prennent une autre tournure. De ce fait, les Algérois ont annulé leur déplacement puisque la partie a été programmée pour

le 9 novembre prochain. Le match retour se jouera le 23 novembre prochain à Alger. Après cette décision, les dirigeants du Mouloudia ont pris attache avec les responsables de la Ligue de football professionnel pour que cette dernière programme la rencontre face à l’US Biskra, ce mercredi. En effet, les dirigeants n’ont pas manqué de faire savoir qu’ils voulaient jouer cette partie et qu’ils n’avaient pas de soucis à le faire. Ce qui fait que la rencontre en question va être programmée à sa date initiale. Pour ce qui est de la nouvelle programmation, on peut dire que le MCA verra une rencontre être reportée et ce sera celle de la JSK. En effet, vu que le MCA jouera le 9 novembre, les dirigeants aimeraient avoir plus de repos et il faudra donc attendre la réponse de la LFP.