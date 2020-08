Une nouvelle formation en ligne, à l’intention des commissaires de courses, a été organisée, samedi soir, par la Commission de réglementation, d’arbitrage et de désignation de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC), avec pour thème : la réunion des directeurs techniques et le Critérium. Cette formation, la troisième en l’espace de seulement quelques jours, a été « dirigée par l’expert Salah Bensalah ». Les deux précédentes formations, organisées également à l’intention des commissaires de courses, avaient été dirigées par les experts Abdelaziz Laouamri et Amar Bouterfa, et avaient pour thème : les licences, le départ, l’arrivée et les dossards. Malgré la pandémie de coronavirus, la FAC a profité de la technologie de la visioconférence pour maintenir son secteur en activité.