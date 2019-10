3 sur 4. Tel est le bilan des équipes algériennes engagées dans les deux compétitions africaines, la Champions League et la coupe de la CAF. Dans la première, l’USM Alger a confirmé sa forme du moment, en dépit de sa crise financière, en allant l’emporter à Nairobi face à Gor Mahia (2-0) après une éclatante victoire au match-aller (4-1). Un peu plus tard dans la journée du samedi, la JS Kabylie a peiné pour arracher son billet qualificatif. Vainqueurs au match-aller (2-0) à) Tizi Ouzou, les Canaris se sont inclinés en Guinée face à Horaya Conakry sur le même score. Ce n’est qu’après la fatidique séance des tirs au but que les Algériens ont pris le meilleur (5-3). L’USMA et la JSK se qualifient pour la phase des poules. En coupe de la CAF, le CR Belouizdad s’est fait surprendre chez lui au stade du

5-Juillet en cédant par la plus petite des marges face aux Egyptiens de Pyramids FC (0-1).

Les Belouizdadis, qui avaient pourtant accroché ce même adversaire au Caire (1-1), n’ont pas su profiter de l’occasion face à deux adversaires : Pyramids FC et l’arbitre marocain Samir Kezzaz. Le Paradou AC, quant à lui, a confirmé sa supéramtie face aux Tunisiens du CS Sfax. Après une nette victoire au match-aller (3-1) à Alger, les jeunes Algérois sont allés arracher le match nul, vierge en Tunisie et la qualification avec.