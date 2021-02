Vainqueurs en déplacement, le DRB Tadjenanet (Est), le RC Kouba et l'Amel Boussaâda (Centre), ainsi que le CR Témouchent (Ouest), sont les principaux bénéficiaires de la 1ère journée de Ligue 2 de football, disputée vendredi et samedi. Dans le groupe Centre, le RC Kouba et l'A Boussaâda ont frappé d'entrée en s'imposant en déplacement, respectivement, devant le WR M'sila et l'USM Blida sur le même score de 3 à 1, tout comme l'ES Ben Aknoun, nouveau promu en Ligue 2, qui a dominé le WA Boufarik (2-0). Les autres rencontres du groupe Centre, se sont soldées par des matchs nuls, notamment l'USM El Harrach tenu en échec par le RC Arba (1-1), alors que le derby de la Soummam entre le MO Béjaïa et la JSM Béjaïa, le choc de cette journée inaugurale, disputé exceptionnellement à Tizi Ouzou, n'a pas donné de vainqueur. Dans le groupe Est, le DRB Tadjenanet victorieux en déplacement devant le MC El Eulma (1-0), a pris la tête du classement, conjointement avec le HB Chelghoum Laïd et l'US Chaouïa, qui ont battu respectivement, le NRB Teleghma (1-0) et le CRB Ouled Djellal (2-1). De son côté, l'USM Annaba, sérieux prétendant à l'accession, a été tenu en échec par le MSP Batna (1-1), de même que l'AS Khroub par le MO Constantine et le CA Batna par l'USM Khenchela sur le même score. Dans le groupe Ouest, le CR Témouchent a réussi son entrée en lice en s'imposant devant le MC Saida (2-0) dans l'affiche de la journée, tout comme le MCB Oued Sly qui a battu l'OM Arzew (1-0). De son côté, la JSM Tiaret est revenu avec le point du match nul de son déplacement contre l'US Remchi (1-1). La dernière rencontre du groupe Ouest, entre le SC Aïn Defla et le Skaf Khemis, était programmée, hier.