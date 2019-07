La CAN terminée, avec le sacre algérien en mains, les champions d’Afrique commencent désormais à se pencher sur leur avenir. Plusieurs sont ceux qui étaient en instance de départ de leurs clubs respectifs, et le trophée arraché haut la main en terre égyptienne n’a fait que faire grimper leur cote. Déjà convoité avant la CAN par le Milan AC, le petit prodige algérien et meilleur joueur du tournoi, Ismaïl Bennacer a frappé le grand coup de ce mercato, en paraphant un contrat de 5 ans au profit du géant italien, le Milan AC. C’est, de par les avis unanimes des observateurs et spécialistes, une juste récompense pour le désormais ex-joueur d’Empoli, qui était aussi dans le viseur de son club formateur, Arsenal. Une surprise dans le bon sens, estime-t-on. Mais il n’y a pas eu de surprises dans ce sens seulement, puisqu’à contrario, Yacine Brahimi a choisi une destination que nul n’attendait, celle d’aller « s’enterrer » dans le championnat qatari. En fin de contrat avec le FC Porto, le joueur convoité par l’AS Rome, Arsenal, Everton et l’O Marseille pour ne citer que ces écuries, s’est engagé pour trois ans avec Al Rayyane. Quoi que l’on dise et quels que soient les justificatifs avancés, ici et là, ce choix risque de mettre un coup de frein à sa carrière, lui qui est déjà en perte de vitesse depuis quelques mois, en témoigne le fait qu’il est sorti des plans de Djamel Belmadi en Equipe nationale. La destination du Golfe, déjà prôné par Sofiane Hanni, signataire à Al Gharrafa, devrait être aussi suivie par Adlène Guedioura. Le choix de ce dernier, s’il se concrétise, est quelque peu justifiable, du fait que le robuste milieu de terrain de Nottingham Forest est à sa 34e bougie et veut s’assurer un bon revenu financier avant de raccrocher les campons. Mehdi Abdeid, quant à lui, s’est engagé avec le FC Nantes en provenance de Dijon, sur instance de l’ancien sélectionneur national, Vahid Halilhodzic. D’autres éléments qui ont contribué au sacre africain de l’Algérie ne sont encore pas fixés sur leur destination, notamment ceux qui sortent d’une saison difficile avec leurs clubs respectifs. C’est le cas de le dire pour Islam Slimani et Adem Ounas. Deux joueurs qui, après une saison difficile respectivement avec Fenerbaçe et Naples, ont profité de la CAN pour se refaire une santé. Cela devrait leur permettre de trouver un bon point de chute en prévision de la saison dernière. Si Slimani est annoncé du côté du Sporting CP, Ounas est sur le calepin de plusieurs clubs, tels que la Fiorentina en Italie et l’O Marseille en France. Youcef Belaili s’est vu offrir, quant à lui, un pont d’or de la part d’Al Sadd ce qui devrait l’inciter à quitter l’ES Tunis et rejoindre son compatriote Baghdad Bounedjah. Ramy Bensebaini Mehdi Zeffane (Stade Rennais), Youcef Attal (OGC Nice) ou encore Hichem Boudaoui (Paradou AC) devraient aussi, sauf revirement, changer d’air histoire de donner un autre élan à leur carrière. Tout ce mouvement est suivi attentivement par Djamel Belmadi, « le grand frère » qui veut servir de « guide ».